6 Май 2020 2020-05-06T13:54:42+03:00

За торфяниками в Тверской области следят беспилотники Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

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ГУ МЧС России по Тверской области проводят ежедневный мониторинг торфяных месторождений региона. Обследование территорий ведется с помощью беспилотных летательных аппаратов, техники высокой проходимости.

- Особое внимание уделено территориям бывших торфоразработок которые в случае повышения среднесуточных температур обладают низкой устойчивостью к пожарам. В ходе мониторинга 5 мая очагов тления торфа не обнаружено, - сообщили в пресс-службе ведомства и напомнили, что в Тверской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Он продлится до 1 июня.

Также, до 14 мая продлено ограничение на посещение лесов. Гражданам запрещено ходить и ездить в лес на машинах, разводить костры.

ИСТОЧНИК KP.RU