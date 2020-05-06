За торфяниками в Тверской области следят беспилотники
ГУ МЧС России по Тверской области проводят ежедневный мониторинг торфяных месторождений региона. Обследование территорий ведется с помощью беспилотных летательных аппаратов, техники высокой проходимости.
- Особое внимание уделено территориям бывших торфоразработок которые в случае повышения среднесуточных температур обладают низкой устойчивостью к пожарам. В ходе мониторинга 5 мая очагов тления торфа не обнаружено, - сообщили в пресс-службе ведомства и напомнили, что в Тверской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Он продлится до 1 июня.
Также, до 14 мая продлено ограничение на посещение лесов. Гражданам запрещено ходить и ездить в лес на машинах, разводить костры.
ИСТОЧНИК KP.RU