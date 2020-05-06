Почти 32 000 жителей Тверской области сдали тесты на коронавирус

6 Май 2020 2020-05-06T13:44:25+03:00

В Тверской области продолжается тестирование на коронавирус Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В Тверской области продолжается тестирование на коронавирус. По данным на утро 6 мая инфекция выявлена еще у 44 человек. Всего с начала пандемии заразившихся насчитывается по области - 753.

197 пациентов выздоровели и выписаны из больниц, из них 14 - за минувшие сутки.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, в Тверской области проведено 31 588 тестов, за последние сутки – 452.

Исследования доступны для всех категорий граждан, которым по постановлению Главного государственного санитарного врача России полагается тестирование.

Их проводят в пяти лабораториях: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области", ГБУЗ Центр им. В.П. Аваева, ФБУЗ ЦМСЧ №141 ФМБА России, ФГБОУ ВО ТГМУ, Тверской областной станции переливания крови. Результаты подтверждают на уровне региона.

На данный момент запас тест-систем досточный и постоянно пополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU