Главу сельского поселения в Тверской области оштрафовали за несвоевременное рассмотрение обращения

6 Май 2020 2020-05-06T13:29:51+03:00

Глава поселения вовремя не рассмотрел обращение по земельному вопросу Фото: Иван МАКЕЕВ

Изменить размер текста: A A

Нарушение регламента было выявлено в ходе прокурорской проверки.

Установлено, что главой администрации Каблуковского сельского поселения Калининского района более 30 дней рассматривалось обращение председателя СНТ "Синтетик" по земельному вопросу.

Решением мирового судьи судебного участка № 17 Тверской области глава администрации Каблуковского сельского поселения привлечен к административной ответственности и оштрафован на 5000 рублей.

Решение суда в законную силу не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU