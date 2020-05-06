Главу сельского поселения в Тверской области оштрафовали за несвоевременное рассмотрение обращения
Ожидание ответа превысило допустимые законом 30 дней
Глава поселения вовремя не рассмотрел обращение по земельному вопросуФото: Иван МАКЕЕВ
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Нарушение регламента было выявлено в ходе прокурорской проверки.
Установлено, что главой администрации Каблуковского сельского поселения Калининского района более 30 дней рассматривалось обращение председателя СНТ "Синтетик" по земельному вопросу.
Решением мирового судьи судебного участка № 17 Тверской области глава администрации Каблуковского сельского поселения привлечен к административной ответственности и оштрафован на 5000 рублей.
Решение суда в законную силу не вступило.
ИСТОЧНИК KP.RU