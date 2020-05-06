Изделия из металла на приусадебном участке стали добычей злоумышленника в Тверской области
В полицию обратилась 67-летняя жительница Кашина. Женщина пояснила, что с ее приусадебного участка неизвестный злоумышленник похитил изделия из металла. Ущерб составил 15 000 рублей.
Сотрудниками уголовного розыска на месте происшествия опрошены соседи и возможные свидетели произошедшего, экспертами на месте изъяты следы обуви и микрочастицы.
В ходе розыска личность и местонахождение подозреваемого были установлены. Фигурантом оказался неработающий 33-летний житель Торжокского района. Злоумышленник сознался в содеянном.
По статье "Кража" возбуждено и расследуется уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU