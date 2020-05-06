Жителю Тверской области придется заплатить штраф за ложный донос о грабеже

6 Май 2020 2020-05-06T13:02:17+03:00

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Бежецким межрайонным судом Тверской области вынесен приговор жителю поселка Молоково. Мужчина признан виновным в заведомо ложном доносе о совершении преступления.

Установлено, что осужденный потерял свой сотовый телефон. Чтобы его найти, мужчина сообщил в полицию, что аппарат у него вырвали из рук на улице.

В судебном заседании осужденный признал свою вину и раскаялся в содеянном. За ложный донос он оштрафован на 15 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU