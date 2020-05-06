В гаражном кооперативе Тверской области женщина напала с ножом на незнакомца

6 Май 2020 2020-05-06T12:53:05+03:00

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По данным следствия, инцидент произошел 4 мая в гаражном кооперативе города Нелидово. 31-летняя жительница Москвы повздорила с 29-летним местным жителем. В ходе ссоры женщина выхватила нож и ударила мужчину в шею.

В происходящее вовремя вмешались очевидцы. Мужчине была оказана помощь.

Нелидовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Женщину обвиняют в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Следователи совместно с полицейскими устанавливают обстоятельства совершенного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU