В гаражном кооперативе Тверской области женщина напала с ножом на незнакомца
По данным следствия, инцидент произошел 4 мая в гаражном кооперативе города Нелидово. 31-летняя жительница Москвы повздорила с 29-летним местным жителем. В ходе ссоры женщина выхватила нож и ударила мужчину в шею.
В происходящее вовремя вмешались очевидцы. Мужчине была оказана помощь.
Нелидовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Женщину обвиняют в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ).
Следователи совместно с полицейскими устанавливают обстоятельства совершенного преступления.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU