2020-05-06T12:39:19+03:00
Происшествия

Следователи выясняют обстоятельства убийства мужчины в СНТ под Тверью

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
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Следователи выясняют обстоятельства произошедшегоСледователи выясняют обстоятельства произошедшегоФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Преступление было совершено 4 мая в одном из домов СНТ "Монтажник-4" Михайловского сельского поселения Калининского района Тверской области. Двое мужчин - 60 и 55 лет - поссорились. В ходе конфликта 60-летний житель Твери нанес знакомому колото-резанное ранение в область шеи. От полученной травмы потерпевший скончался.

Следователи, совместно с сотрудниками регионального УМВД, задержали подозреваемого. По статье "Убийство" возбуждено и расследуется уголовное дело.

- Назначен ряд судебных экспертиз, допрошен подозреваемый, свидетели и очевидцы. В настоящее время следователем СКР проводится комплекс необходимых следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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