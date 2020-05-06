6 Май 2020 2020-05-06T12:25:49+03:00

Два трактора украл и спрятал в лесу житель Тверской области Фото: УМВД России по Тверской области

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С заявлением о краже двух тракторов в полицию обратился житель Осташковского городского округа. Мужчина рассказал, что транспортные средства были похищены в период с ноября 2019 года по январь 2020 года. Ущерб составил более 300 000 рублей.

Следственно-оперативная группа осмотрела место присшествия. Оперативники опросили соседей и возможных свидетелей и вышли на след подозреваемого в краже. Злоумышленником оказался неработающий 35-летний ранее судимый житель Тверской области.

Мужчину задержали, в полиции он сознался в содеянном.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

ИСТОЧНИК KP.RU