На Московском шоссе в Твери иномарка съехала в канаву
Пострадал водитель
Водитель на иномарке съехал в канаву Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла утром, 6 мая, в райое дома №1 на Московском шоссе в Твери.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что на указанном участке столкнулись два автомобиля.
В результате аварии один из автомобилей съехал в придорожную канаву. Пострадавшего водителя забрала скорая помощь до приезда наряда ДПС, угрозы его жизни нет.
ИСТОЧНИК KP.RU