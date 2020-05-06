На Московском шоссе в Твери иномарка съехала в канаву

6 Май 2020 2020-05-06T11:57:48+03:00

Водитель на иномарке съехал в канаву Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла утром, 6 мая, в райое дома №1 на Московском шоссе в Твери.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что на указанном участке столкнулись два автомобиля.

В результате аварии один из автомобилей съехал в придорожную канаву. Пострадавшего водителя забрала скорая помощь до приезда наряда ДПС, угрозы его жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU