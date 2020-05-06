2020-05-06T10:50:38+03:00
Общество

Опубликован график работы общественного транспорта Твери с 6 по 11 мая

Транспортный оператор утвердил расписание работы синих автобусов
Виктория ТУШКОВА
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9, 10, 11 мая автобусы "Транспорта Верхневолжья" будут ходить по графику субботнего дня.9, 10, 11 мая автобусы "Транспорта Верхневолжья" будут ходить по графику субботнего дня.Фото: Виктория ТУШКОВА
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"Транспорт Верхневолжья" согласовал график работы общественного транспорта Твери на праздничные выходные и нерабочие дни с 6 по 11 мая.

Напомним, нерабочие дни в Тверской области, как и по всей стране, были продлены до 11 мая. Но организации, отвечающие за жизнеобеспечение, предприятия непрерывной работы, СМИ, большинство государственных организаций, а также предприятия, входящие в список исключений, работать продолжают по стандартному графику. А значит для них нерабочими будут только дни с 9 по 11 мая.

В эти дни (9, 10, 11 мая) автобусы "Транспорта Верхневолжья" будут ходить по графику субботнего дня.

А 6,7 и 8 мая - по стандартному расписанию рабочего дня.

Транспортный оператор также сообщает, что актуальное расписание можно увидеть в мобильном приложении "Волга" и на сайте "Транспорта Верхневолжья".

Напомним, в Тверской области завершился первый этап внедрения новой транспортной системы. Полностью обновлён общественный транспорт Твери и Калининского района. Маршруток больше нет, на линиях работают только синие автобусы "Транспорта Верхневолжья".

ИСТОЧНИК KP.RU

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