В Тверской области за сутки 14 человек выздоровели после коронавируса

6 Май 2020 2020-05-06T11:20:15+03:00

Все заболевшие находятся под наблюдением врачей Фото: ПТО

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За сутки в Тверской области подтверждено 44 новых случая коронавируса. Утром, 6 мая, данные обнародовал региональный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Всего в регионе с начала пандемии заболели 753 человека.

Наибольшее количество заболевших в Твери - 263, Кимрах - 190, Конаковском районе - 136.

Под наблюдением врачей остаются 548 пациентов (+30 за сутки), выздоровели и выписаны из больниц - 197 (+14 за сутки), количество летальных случаев осталось прежним - 8 человек.

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности и ряд ограничений. Запрещено гулять на детских и спортивных площадках, в парках, скверах и рощах; закрыты некоторые предприятия и магазины.

В стране за минувшие сутки зафиксировано 9011 новых случаев коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU