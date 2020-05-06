2020-05-06T09:52:36+03:00
Происшествия

Сильные дожди размыли дороги к нескольким деревням в Тверской области

Населенные пункты оказались отрезаны от райцентров
Ольга ТРОФИМОВА
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Несколько деревень оказались отрезаны от райцентров из-за размытых дорог Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Ирина ГороховаНесколько деревень оказались отрезаны от райцентров из-за размытых дорог Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Ирина Горохова
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Сразу в нескольких районах Тверской области деревни оказались отрезаны от райцентров из-за сильных ливней. Потоками воды размыло местные дороги. О случившемся сообщили жители в группе "Подслушано у водителей. Тверь" в соцсети.

Размыло дорогу к деревне Никулино, Тимошкино, Большое Плоское в Спировском районе, пострадал участок за деревней Ломовое в Лихославльском районе.

Между тем, осадки не прекращаются. Утром, 6 мая, ГУ МЧС России по Тверской области предупредило жителей Верхневолжья о ливнях и грозах.

Несколько деревень оказались отрезаны от райцентров из-за размытых дорог Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Ирина Горохова

Несколько деревень оказались отрезаны от райцентров из-за размытых дорог Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Ирина Горохова

ИСТОЧНИК KP.RU

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