Сильные дожди размыли дороги к нескольким деревням в Тверской области

6 Май 2020 2020-05-06T09:52:36+03:00

Несколько деревень оказались отрезаны от райцентров из-за размытых дорог Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Ирина Горохова

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Сразу в нескольких районах Тверской области деревни оказались отрезаны от райцентров из-за сильных ливней. Потоками воды размыло местные дороги. О случившемся сообщили жители в группе "Подслушано у водителей. Тверь" в соцсети.

Размыло дорогу к деревне Никулино, Тимошкино, Большое Плоское в Спировском районе, пострадал участок за деревней Ломовое в Лихославльском районе.

Между тем, осадки не прекращаются. Утром, 6 мая, ГУ МЧС России по Тверской области предупредило жителей Верхневолжья о ливнях и грозах.

Несколько деревень оказались отрезаны от райцентров из-за размытых дорог Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Ирина Горохова

ИСТОЧНИК KP.RU