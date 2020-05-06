Сильные дожди размыли дороги к нескольким деревням в Тверской области
Сразу в нескольких районах Тверской области деревни оказались отрезаны от райцентров из-за сильных ливней. Потоками воды размыло местные дороги. О случившемся сообщили жители в группе "Подслушано у водителей. Тверь" в соцсети.
Размыло дорогу к деревне Никулино, Тимошкино, Большое Плоское в Спировском районе, пострадал участок за деревней Ломовое в Лихославльском районе.
Между тем, осадки не прекращаются. Утром, 6 мая, ГУ МЧС России по Тверской области предупредило жителей Верхневолжья о ливнях и грозах.
Несколько деревень оказались отрезаны от райцентров из-за размытых дорог Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Ирина Горохова
ИСТОЧНИК KP.RU