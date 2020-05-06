Жительница Тверской области устроила вечеринку и лишилась денег

6 Май 2020 2020-05-06T09:25:55+03:00

После вечеринки у женщины пропали 50 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

У потерпевшей пропали 50 тысяч рублей

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В полицию с заявлением о краже обратилась 62-летняя жительница Оленинского района. Женщина пояснила, что из дома ее матери похищены 50 тысяч рублей. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Полицейские установили, что накануне потерпевшая позвала в гости знакомых. После окончания вечеринки собравшиеся разъехались по домам, а заявительница обнаружила пропажу денег.

А ходе розыска личность подозреваемой была установлена. Ею оказалась 40-летняя ранее судимая жительница поселка Оленино. Фигурантку задержали по месту жительства.

По статье "Кража" ей грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU