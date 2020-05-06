Жительница Тверской области устроила вечеринку и лишилась денег
В полицию с заявлением о краже обратилась 62-летняя жительница Оленинского района. Женщина пояснила, что из дома ее матери похищены 50 тысяч рублей. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
Полицейские установили, что накануне потерпевшая позвала в гости знакомых. После окончания вечеринки собравшиеся разъехались по домам, а заявительница обнаружила пропажу денег.
А ходе розыска личность подозреваемой была установлена. Ею оказалась 40-летняя ранее судимая жительница поселка Оленино. Фигурантку задержали по месту жительства.
По статье "Кража" ей грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU