В Торжке женщина-водитель на иномарке сбила пожилого пешехода

6 Май 2020 2020-05-06T09:07:11+03:00

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Авария произошла вечером 4 мая, в районе дома №35 по улице Мира в Торжке Тверской области.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 50-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Рено Логан", при движении со стороны Калининского шоссе не пропустила 68-летнего мужчину-пешехода, который шел по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход с полученными травмами госпитализирован в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU