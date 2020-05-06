2020-05-06T09:07:11+03:00
Происшествия

В Торжке женщина-водитель на иномарке сбила пожилого пешехода

Мужчина - в больнице
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области сбили мужчину-пешеходаВ Тверской области сбили мужчину-пешеходаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла вечером 4 мая, в районе дома №35 по улице Мира в Торжке Тверской области.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 50-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Рено Логан", при движении со стороны Калининского шоссе не пропустила 68-летнего мужчину-пешехода, который шел по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход с полученными травмами госпитализирован в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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