В Торжке женщина-водитель на иномарке сбила пожилого пешехода
Мужчина - в больнице
В Тверской области сбили мужчину-пешеходаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла вечером 4 мая, в районе дома №35 по улице Мира в Торжке Тверской области.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 50-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Рено Логан", при движении со стороны Калининского шоссе не пропустила 68-летнего мужчину-пешехода, который шел по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пешеход с полученными травмами госпитализирован в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU