2020-05-06T08:39:06+03:00
Общество

Сильные дожди и грозы прогнозируют в Тверской области

МЧС предупреждает о непогоде
Ольга ТРОФИМОВА
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Сильные дожди и грозы прогнозируют в Тверской областиСильные дожди и грозы прогнозируют в Тверской областиФото: Ольга ТРОФИМОВА
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ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на тверской гидрометцентр, предупреждает жителей Тверской области о сильном дожде. Обильные осадки ожидаются практически во всех районах Верхневолжья. Не исключены грозы.

При этом погода будет теплой. Днем, 6 мая, воздух прогреется до +16... +21 градуса, ночью +6... +11. Ветер 7-12 м/с.

Тепло и осадки сохранятся до пятницы, в вот ветер стихнет.

Спасатели предупреждают, что в условиях непогоды автомобилистам, стоит проявлять осторожность на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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