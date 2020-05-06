6 Май 2020 2020-05-06T08:39:06+03:00

Сильные дожди и грозы прогнозируют в Тверской области Фото: Ольга ТРОФИМОВА

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ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на тверской гидрометцентр, предупреждает жителей Тверской области о сильном дожде. Обильные осадки ожидаются практически во всех районах Верхневолжья. Не исключены грозы.

При этом погода будет теплой. Днем, 6 мая, воздух прогреется до +16... +21 градуса, ночью +6... +11. Ветер 7-12 м/с.

Тепло и осадки сохранятся до пятницы, в вот ветер стихнет.

Спасатели предупреждают, что в условиях непогоды автомобилистам, стоит проявлять осторожность на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU