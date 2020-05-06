Сильные дожди и грозы прогнозируют в Тверской области
МЧС предупреждает о непогоде
Сильные дожди и грозы прогнозируют в Тверской областиФото: Ольга ТРОФИМОВА
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ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на тверской гидрометцентр, предупреждает жителей Тверской области о сильном дожде. Обильные осадки ожидаются практически во всех районах Верхневолжья. Не исключены грозы.
При этом погода будет теплой. Днем, 6 мая, воздух прогреется до +16... +21 градуса, ночью +6... +11. Ветер 7-12 м/с.
Тепло и осадки сохранятся до пятницы, в вот ветер стихнет.
Спасатели предупреждают, что в условиях непогоды автомобилистам, стоит проявлять осторожность на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU