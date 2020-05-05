Из-за дождей в Твери и области опрокидывались машины

5 Май 2020 2020-05-05T20:46:52+03:00

В Тверской области за день произошло несколько дорожно-транспортных происшествий Фото: Сергей ГАПОН

А кто-то не соблюдал дистанцию

Изменить размер текста: A A

5 мая в Тверской области произошло несколько дорожно-транспортных происшествий. Вероятно, свою роль сыграли погодные условия - после дождей дороги стали скользкими.

Так, утром в Лихославльском районе на 3 км автодороги Вески-Крючково произошло опрокидывание автомобиля "Митсубиси". Водитель и пассажирка были нетрезвы. Их доставили в 4-ю горбольницу Твери. Угрозы их жизням нет.

В 16.20 в Твери на улице Маяковского у дома № 14 столкнулись два автомобиля. по словам очевидцев, "Ока" заглохла и встала в полосе. В нее то и врезалась ехавшая сзади "Дэу Нексия".

- Водителя "Оки" забрала скорая помощь до приезда наряда ДПС, - комментируют в УГИБДД по Тверской области.

Третье ДТП произошло в Кашинском районе на 51 км автодороги Калязин-Кашин-Горицы-Кушалино. И вновь опрокинулся автомобиль. Пассажирка "Лада Гранта" пострадала. Угрозы ее жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU