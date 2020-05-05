Аптеки Тверской области проверят на наличие масок

5 Май 2020 2020-05-05T17:42:36+03:00

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Губернатор Игорь Руденя сообщил СМИ, что регионе проведут проверки аптек на наличие масок в продаже.

Глава региона отметил, что такое решение принято по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Тверской области.

По словам Игоря Рудени, проверки начнутся со дня на день.

- Сегодня в Тверской области в достаточном количестве производятся средства индивидуальной защиты, в том числе маски, перчатки и другое, всё это есть в наличии и должно быть в аптеках, - подчеркнул губернатор.

О том, что ждёт аптеки в случае, если в продаже масок нет, не сообщается.

Наш регион в рейтинге Министерства промышленности и торговли РФ отмечен как один из лидеров по изготовлению защитных масок. По информации областного правительства, в Верхневолжье выпускается около 115 тыс. изделий в сутки.

4 мая губернатор и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров как раз побывали на одном из таких производств.

ИСТОЧНИК KP.RU