2020-05-05T17:42:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Аптеки Тверской области проверят на наличие масок

Такое решение принято на заседании оперативного штаба региона
Александр ЖМУЛИН
Поделиться:
Аптеки ждёт проверка.Аптеки ждёт проверка.Фото: Александр ЖМУЛИН
Изменить размер текста:

Губернатор Игорь Руденя сообщил СМИ, что регионе проведут проверки аптек на наличие масок в продаже.

Глава региона отметил, что такое решение принято по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Тверской области.

По словам Игоря Рудени, проверки начнутся со дня на день.

- Сегодня в Тверской области в достаточном количестве производятся средства индивидуальной защиты, в том числе маски, перчатки и другое, всё это есть в наличии и должно быть в аптеках, - подчеркнул губернатор.

О том, что ждёт аптеки в случае, если в продаже масок нет, не сообщается.

Наш регион в рейтинге Министерства промышленности и торговли РФ отмечен как один из лидеров по изготовлению защитных масок. По информации областного правительства, в Верхневолжье выпускается около 115 тыс. изделий в сутки.

4 мая губернатор и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров как раз побывали на одном из таких производств.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за дождей в Твери и области опрокидывались машины
Аптеки Тверской области проверят на наличие масок
В Тверской области ещё на 190 коек увеличено количество мест для больных коронавирусом
Мужчина сжёг дом соседки в Тверской области из-за денежной ссоры
Тверская область - среди лидеров в ЦФО по количеству тестирований на коронавирус
На Московском шоссе в Твери образовалась большая пробка
В Тверской области вакансий по-прежнему больше, чем безработных
В Тверской области за сутки больше всего заболевших коронавирусом выявлено в Кимрах
Общее количество зараженных коронавирусом в Тверской области на 5 мая превысило 700 человек
В Твери расцвели первые цветы - многоцветковые тюльпаны и бархатцы
В Вышнем Волочке Тверской области в третий раз за эту весну произошло обрушение Торговых рядов