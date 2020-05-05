В Тверской области увеличено на 190 количество коек для больных COVID-19

5 Май 2020 2020-05-05T17:01:29+03:00

Они развёрнуты в Твери и Конаково

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В Тверской городской больницы №1 и Конаковской ЦРБ дополнительно развёрнуто 190 коек в инфекционных боксах для больных коронавирусом.

Об этом 5 апреля сообщили на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Тверской области. Его провёл губернатор Игорь Руденя.

- Очень важная работа в эти майские дни – выполнение всех намеченных планов. От того, что мы сегодня делаем, зависит успешность нашей работы по противодействию коронавирусной инфекции, - отметил на заседании глава региона.

Всего в ходе первого этапа в регионе развёрнуто 630 коек, включая 441 койку с кислородом. Они созданы в Калининской ЦРБ, областной клинической больнице, городской больнице №6, в Центральной медико-санитарной части №141 ФМБА России в Удомле.

Завершается второй этап развёртывания госпитального фонда. В городской клинической больницы №1 создано 70 коек, в Конаковской ЦРБ – 120 коек. Такая же работа ведётся в Зубцовской, Нелидовской ЦРБ и других медицинских учреждениях.

Всего планируется развернуть около 1500 инфекционных коек.

ИСТОЧНИК KP.RU