Мужчина сжёг дом соседки в Тверской области из-за денежной ссоры

5 Май 2020 2020-05-05T16:06:15+03:00

В результате поджога сгорел дом в деревне Бели Торжокского района. Фото: Олег УКЛАДОВ

Хозяйка не заплатила ему за строительные работы

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В тверской области задержан поджигатель, из-за которого дотла сгорел один из домов в деревне Бели Торжокского района. Дом принадлежал 32-летней жительнице соседнего региона.

Когда пожарные потушили разбушевавшееся пламя, пепелище осмотрели криминалисты и совместно с пожарно-технической экспертизой установили: дом полыхнул в результате поджога.

- В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка установили причастность к совершению преступления 60-летнего местного жителя, - сообщает пресс-служба Управления МВД по Тверской области.

Мужчину допросили. Он рассказал, что поссорился с хозяйкой дома из-за того, что она не заплатила ему всех обещанных денег за работу по строительству.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ: «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Поджигателю может грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

Дом сгорел дотла. Фото: УМВД РФ по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU