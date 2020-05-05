Тверская область - среди лидеров в ЦФО по количеству тестирований на коронавирус

5 Май 2020 2020-05-05T14:08:28+03:00

Всего в регионе на 5 апреля обследовано 31136 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вопрос лабораторных исследований на COVID-19 обсуждался на заседании рабочей группы Госсовета РФ

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В заседании рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции вновь по видеосвязи поучаствовал губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Обсуждался вопрос увеличения лабораторных исследований по выявлению коронавируса. На сегодня можно констатировать, что мощности лабораторий выросли. Соответственно увеличилось и количество тестирований. Однако ситуация требует дальнейшего увеличения количества исследований.

Тверская область - в числе лидеров по количеству проводимых лабораторных тестирований на COVID-19 среди регионов ЦФО.

На 5 апреля на коронавирус в регионе обследовано 31136 человек, из них за последние сутки – 880 граждан.

В Тверской области выполнено поручение Президента РФ Владимира Путина по развёртыванию инфекционных коек.

В рамках первого этапа развёрнуто 630 коек, включая 441 койку с кислородом. Завершается второй этап. Всего планируется создать около 1500 инфекционных коек.

Также в регион поставлено 35 аппаратов ИВЛ. Всего запланировано - 181. Кроме того, предусмотрена поставка по линии Минпромторга России.

ИСТОЧНИК KP.RU