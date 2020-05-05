На Московском шоссе в Твери образовалась большая пробка
Очевидцы сообщают, что движение в сторону Москвы сильно затруднено
Фото дорожного затора на Московском шоссе в районе Больших Перемерок. Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Екатерина Титова
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На Московском шоссе в Твери образовалась большая пробка, выезд из города в сторону Москвы затруднён.
Фотографиями дорожного затора поделилась на страничке "Подслушано у водителей. Тверь" в социальной сети одна из подписчиц.
Первая фотография сделана около дома 21 по Московскому шоссе (там располагается большой дилерский автоцентр). Второе фото - в районе остановки Большие Перемерки.
В комментарии к фотографиям автор обозначила, что пробка растянулась минимум до посёлка Элеватор, поток машин "ползёт еле-еле".
ИСТОЧНИК KP.RU