В Тверской области вакансий по-прежнему больше, чем безработных

5 Май 2020 2020-05-05T11:33:27+03:00

Найти работу в Тверской области можно дистанционно на портале «Работа в России». Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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В регионе открыто более 11600 вакансий. В то же время областной службой занятости официально зарегистрировано свыше 7,1 тысячи безработных.

Напомним, что ещё в феврале таковых было около 4,4 тысяч граждан.

Заметим, что сегодня в Верхневолжье наблюдается высокий спрос на медицинский персонал, специалистов МВД, ФСИН и МЧС, водителей, швей и некоторые другие профессии.

В одном из телеэфиров губернатор Игорь Руденя подчеркивал, что в связи с ограничениями из-за пандемии большое внимание уделяется поддержке безработных граждан.

В частности, найти работу или оформить пособие по безработице в Тверской области можно дистанционно на портале «Работа в России».

Если гражданину не удалось трудоустроиться, на 11-й день обратившемуся в службу занятости будет назначено пособие.

При этом, если у признанных безработными с 1 марта 2020 года есть несовершеннолетние дети, то в апреле-июне им обязаны дополнительно к пособию выплачивать 3000 рублей на каждого ребенка.

Максимальный размер пособия увеличен до 12130 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU