В Тверской области за сутки больше всего заболевших коронавирусом выявлено в Кимрах
5 мая Региональный оперативный штаб опубликовал свежую карту распространения коронавируса по районам Тверской области за последние сутки.
Согласно ей, в Тверской области зафиксировано 709 заболевших COVID-19 (+29 за сутки). Выздоровели 183 человек (+ 18). Восемь человек умерло ( +2). 518 остаются в больнице (+9).
Согласно карте распространения коронавируса в Тверской области, первую строчку таблицы по количеству заболевших занимает Тверь - 244 человек, из них 7 - за последние сутки. На второй строке на 5 мая - Кимры (173 случая, +15). На третьей - Конаковский район (135, +3).
Новые случаи коронавируса за последние сутки также были зафиксированы в Лихославльском (1), Кимрском (1), Максатихинском (1) районах и Вышневолоцком городском округе (1).
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в районах Тверской области на 3 мая 2020:
Тверь 244 (+7)
Кимры 173 (+15)
Конаковский район 135 (+3)
Лихославльский район 24 (+1)
Кимрский район 23 (+1)
Калининский район 15
Вышневолоцкий городской округ 12 (+1)
Старицкий район 11
Зубцовский район 9
Торжок 7
Удомельский городской округ 6
Бежецкий район 6
Рамешковский район 6
Бологовский район 5
Ржев 5
Лесной муниципальный округ 4
Весьегонский муниципальный округ 4
Спировский район 4
Селижаровский район 3
Максатихинский район 3 (+1)
Жарковский район 2
Торжокский район 2
Калязинский район 2
Осташковский городской округ 1
Андреапольский муниципальный округ 1
Краснохолмский район 1
Кашинский городской округ 1
ИСТОЧНИК KP.RU
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