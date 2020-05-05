2020-05-05T11:33:29+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тверской области за сутки больше всего заболевших коронавирусом выявлено в Кимрах

COVID-19 подтвердили у 15 человек
Ирина ТАРАСОВА
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Всего в Тверской области зафиксировано 709 заболевших COVID-19Всего в Тверской области зафиксировано 709 заболевших COVID-19Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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5 мая Региональный оперативный штаб опубликовал свежую карту распространения коронавируса по районам Тверской области за последние сутки.

Согласно ей, в Тверской области зафиксировано 709 заболевших COVID-19 (+29 за сутки). Выздоровели 183 человек (+ 18). Восемь человек умерло ( +2). 518 остаются в больнице (+9).

Согласно карте распространения коронавируса в Тверской области, первую строчку таблицы по количеству заболевших занимает Тверь - 244 человек, из них 7 - за последние сутки. На второй строке на 5 мая - Кимры (173 случая, +15). На третьей - Конаковский район (135, +3).

Новые случаи коронавируса за последние сутки также были зафиксированы в Лихославльском (1), Кимрском (1), Максатихинском (1) районах и Вышневолоцком городском округе (1).

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в районах Тверской области на 3 мая 2020:

Тверь 244 (+7)

Кимры 173 (+15)

Конаковский район 135 (+3)

Лихославльский район 24 (+1)

Кимрский район 23 (+1)

Калининский район 15

Вышневолоцкий городской округ 12 (+1)

Старицкий район 11

Зубцовский район 9

Торжок 7

Удомельский городской округ 6

Бежецкий район 6

Рамешковский район 6

Бологовский район 5

Ржев 5

Лесной муниципальный округ 4

Весьегонский муниципальный округ 4

Спировский район 4

Селижаровский район 3

Максатихинский район 3 (+1)

Жарковский район 2

Торжокский район 2

Калязинский район 2

Осташковский городской округ 1

Андреапольский муниципальный округ 1

Краснохолмский район 1

Кашинский городской округ 1

ИСТОЧНИК KP.RU

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