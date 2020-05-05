Общее количество зараженных коронавирусом в Тверской области на 5 мая превысило 700 человек

5 Май 2020 2020-05-05T11:02:43+03:00

Под наблюдением врачей сейчас находится 518 человек Фото: Александр ГЛУЗ

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На утро 5 мая в Тверской области подтверждено ещё 29 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, общее количество заболевших в регионе - 709 человек.

Напомним, статистику коронавируса в Тверской области ведёт региональный оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания. Общее число выздоровевших на сегодняшний день составляет 183 человек, из них 18 выписались из больницы за последние сутки.

Увеличивается и количество летальных исходов от данной инфекции. Вчера ушли из жизни три человека. 5 мая еще двое. Общее число умерших от COVID-19 в регионе - 8 человек.

Под наблюдением врачей сейчас находится 518 человек (+9 за сутки). Ведётся работа с контактировавшими с заболевшими COVID-19 людьми.

По информации оперштаба с начала пандемии в Тверской области обследование на коронавирус прошли 31136 человек, за последние сутки – 880.

ИСТОЧНИК KP.RU