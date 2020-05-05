В Твери расцвели первые цветы - многоцветковые тюльпаны и бархатцы
Начало мая подарило Твери подарок – в городе начали распускаться первые цветы. Потихоньку раскрывают свои бутоны тюльпаны – в сквере Крылова и около Обелиска Победы.
Цветы высажены разные – белые, красные и розовые. Близ подножия Обелиска так и вообще удивительные – на одном стебле сразу по нескольку бутонов. Это так называемые многоцветковые тюльпаны.На одном стебле у них формируется по 4-5 бутонов.
Все тюльпаны должны раскрыться ко Дню Победы. Высаживать другие городские цветники специалисты «Зеленстроя» планировали после 10-15 мая. Но яркие оранжевые бархатцы уже появились в тверском сквере памяти жертв репрессий.
Нежные тюльпаны в сквере Крылова.Фото: Виктория ТУШКОВА
Вот они - многоцветковые тюльпаны.Фото: Виктория ТУШКОВА
Бархатцы в сквере памяти жертв репрессий.Фото: Виктория ТУШКОВА
Все тюльпаны должны раскрыться ко Дню Победы.Фото: Виктория ТУШКОВА
ИСТОЧНИК KP.RU