В Твери расцвели первые цветы - многоцветковые тюльпаны и бархатцы

5 Май 2020 2020-05-05T09:44:20+03:00

В начале мая в Твери распускаются первые тюльпаны у Обелиска. Фото: Виктория ТУШКОВА

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Начало мая подарило Твери подарок – в городе начали распускаться первые цветы. Потихоньку раскрывают свои бутоны тюльпаны – в сквере Крылова и около Обелиска Победы.

Цветы высажены разные – белые, красные и розовые. Близ подножия Обелиска так и вообще удивительные – на одном стебле сразу по нескольку бутонов. Это так называемые многоцветковые тюльпаны.На одном стебле у них формируется по 4-5 бутонов.

Все тюльпаны должны раскрыться ко Дню Победы. Высаживать другие городские цветники специалисты «Зеленстроя» планировали после 10-15 мая. Но яркие оранжевые бархатцы уже появились в тверском сквере памяти жертв репрессий.

Нежные тюльпаны в сквере Крылова.Фото: Виктория ТУШКОВА

Вот они - многоцветковые тюльпаны.Фото: Виктория ТУШКОВА

Бархатцы в сквере памяти жертв репрессий.Фото: Виктория ТУШКОВА

Все тюльпаны должны раскрыться ко Дню Победы.Фото: Виктория ТУШКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU