В Вышнем Волочке Тверской области в третий раз за эту весну произошло обрушение Торговых рядов

4 Май 2020 2020-05-04T22:33:46+03:00

Торговые ряды обрушились в третий раз. Фото: Heinrich Hoffmann

Изменить размер текста: A A

4 мая в Вышнем Волочке Тверской области произошло третье за эту весну обрушение Торговых рядов, памятника федерального значения «Комплекс гостиного двора». Об этом сообщается в группе "Краеведение в Вышнем Волочке".

- В настоящее время, по имеющейся у нас информации из Росреестра, здание передано в бессрочное пользование Тверскому областному дому ремёсел, но ответственное лицо не следит за состоянием памятника, большая часть крыши которого отсутствует. И если обрушившаяся аркада - это тыльная сторона здания, со стороны безымянного пустыря, то грозит обрушением еще одна часть рядов со стороны угла, обращённого на пешеходную часть Казанского проспекта - рассказывает в своем посте краевед, экскурсовод Денис Ивлев.

Кстати, здание до сих пор не огорожено, что по понятным причинам представляет опасность, особенно для детей.

Напомним, два симметричных корпуса Торговых рядов находятся на Московской улице, между берегом реки Цны и Казанским проспектом. Это одна из главных туристических достопримечательностей Вышнего Волочка.

Первый корпус был построен в 1837 году на месте, где ранее находился Казанский собор. Второй корпус, в котором было оборудовано 116 лавок, построили в 1852 году. Архитектором этого проекта стал Иван Федорович Львов.

Зрелище печальное, особенно для тех, кто неравнодушен к своему городу. Фото: Heinrich Hoffmann

Ряды рушатся уже в нескольких местах. Фото: Heinrich Hoffmann

ИСТОЧНИК KP.RU