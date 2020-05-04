2020-05-04T21:02:53+03:00
Общество

5 мая жителей Тверской области ждет сильный дождь

Водителям следует быть аккуратнее
Ирина ТАРАСОВА
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Май принес сильные дождиМай принес сильные дождиФото: Ирина СЕРГЕЕВА
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5 мая на территории Тверской области ожидаются неблагоприятные погодные условия.

Май - время гроз. Одна из них с дождем и градом прошла на днях. И осадки, похоже, покидать нас не собираются.

И на этот раз региональное ГУ МЧС России, ссылаясь на синоптиков, сообщают, что жителей области ждет сильный дождь. А значит водителям следует быть осторожнее за рулем.

– При неблагоприятных погодных условиях соблюдайте скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения. Будьте бдительны и осторожны. Телефон спасения: 101, 112. Телефон доверия (4822)39-99-99.- говорится в сообщении, - напоминают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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