Премьерный телепоказ фильма "Старый вояка" тверского режиссера Сергея Батаева пройдет 9 мая
9 мая в 18:45 на телеканале «Россия-Культура» состоится телевизионная премьера дебютной короткометражной ленты молодого режиссера Сергея Батаева "Старый вояка".
В главных ролях - ветеран Великой Отечественной войны, народный артист СССР Владимир Этуш, для которого эта роль стала последней, а также заслуженная артистка России Ольга Тумайкина.
- Поздравляю съемочную группу, талантливых и любимых артистов, всех кто поддерживал и верил в нас! Отдельные слова благодарности всем нашим партнерам. Всем крепкого здоровья, любви и приятного просмотра! - обратился ко всем Сергей Батаев.
Напомним, режиссером короткометражной картины «Старый вояка» стал бывший актёр Тверского ТЮЗа, выпускник Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова Сергей Батаев. Для него картина стала дебютной работой.
Фильм основан на реальных событиях из истории Великой Отечественной. Работа над ним проходила в Тверской области, большей частью в музее под открытым небом Василёво под Торжком, а также в деревнях Змеёво, Савино, и Новинки.
На тот момент 96-летний Владимир Абрамович сыграл в фильме главную и, как оказалось, последнюю роль. Причем снимался он совершенно бесплатно, работая каждый день по 8-10 часов.
Роль в этом фильме стала для Владимира Этуша последней. Фото: Наталья Зиганшина. Из личного архива Сергея Батаева
ИСТОЧНИК KP.RU