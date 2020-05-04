2020-05-04T19:30:58+03:00
Звезды

Премьерный телепоказ фильма "Старый вояка" тверского режиссера Сергея Батаева пройдет 9 мая

В главной роли - народный артист СССР Владимир Этуш
Ирина ТАРАСОВА
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С главными актерами картины. Фото: Наталья Зиганшина. Из личного архива Сергея БатаеваС главными актерами картины. Фото: Наталья Зиганшина. Из личного архива Сергея Батаева
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9 мая в 18:45 на телеканале «Россия-Культура» состоится телевизионная премьера дебютной короткометражной ленты молодого режиссера Сергея Батаева "Старый вояка".

В главных ролях - ветеран Великой Отечественной войны, народный артист СССР Владимир Этуш, для которого эта роль стала последней, а также заслуженная артистка России Ольга Тумайкина.

- Поздравляю съемочную группу, талантливых и любимых артистов, всех кто поддерживал и верил в нас! Отдельные слова благодарности всем нашим партнерам. Всем крепкого здоровья, любви и приятного просмотра! - обратился ко всем Сергей Батаев.

Напомним, режиссером короткометражной картины «Старый вояка» стал бывший актёр Тверского ТЮЗа, выпускник Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова Сергей Батаев. Для него картина стала дебютной работой.

Фильм основан на реальных событиях из истории Великой Отечественной. Работа над ним проходила в Тверской области, большей частью в музее под открытым небом Василёво под Торжком, а также в деревнях Змеёво, Савино, и Новинки.

На тот момент 96-летний Владимир Абрамович сыграл в фильме главную и, как оказалось, последнюю роль. Причем снимался он совершенно бесплатно, работая каждый день по 8-10 часов.

Роль в этом фильме стала для Владимира Этуша последней. Фото: Наталья Зиганшина. Из личного архива Сергея Батаева

Роль в этом фильме стала для Владимира Этуша последней. Фото: Наталья Зиганшина. Из личного архива Сергея Батаева

ИСТОЧНИК KP.RU

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