В Кимрах Тверской области запустили новое производство медицинских респираторов
4 мая на Кимрской фабрике имени Горького запустили новое производство медицинских респираторов «СПИРО-403». На открытии присутствовали губернатор Тверской области Игорь Руденя и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
В настоящее время данное предприятие выпускает средства около 100 наименований защиты для медиков, в том числе, кто лечит пациентов в коронавирусом: респираторы, защитные костюмы, пластиковую обувь.
После принятия решения об увеличении производства в апреле фабрика в рамках программы «Противоэпидемические проекты» получила поддержку в размере 81 млн рублей, - отмечают на сайте правительства Тверской области.
Игорь Руденя и Денис Мантуров осмотрели производственные площадки фабрики, поблагодарили сотрудников за работу, а лучшим вручили награды.
На фабрике увеличили объемы производства. Фото: ПТО
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»