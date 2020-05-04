В Кимрах Тверской области запустили новое производство медицинских респираторов

4 Май 2020 2020-05-04T17:12:09+03:00

На открытии присутствовали губернатор Игорь Руденя и глава Минпромторга Денис Мантуров

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4 мая на Кимрской фабрике имени Горького запустили новое производство медицинских респираторов «СПИРО-403». На открытии присутствовали губернатор Тверской области Игорь Руденя и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

В настоящее время данное предприятие выпускает средства около 100 наименований защиты для медиков, в том числе, кто лечит пациентов в коронавирусом: респираторы, защитные костюмы, пластиковую обувь.

После принятия решения об увеличении производства в апреле фабрика в рамках программы «Противоэпидемические проекты» получила поддержку в размере 81 млн рублей, - отмечают на сайте правительства Тверской области.

Игорь Руденя и Денис Мантуров осмотрели производственные площадки фабрики, поблагодарили сотрудников за работу, а лучшим вручили награды.

На фабрике увеличили объемы производства. Фото: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU