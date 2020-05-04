2020-05-04T13:13:16+03:00
Звезды

Жители Тверской области могут пополнить список достопримечательностей региона

Для этого надо лишь поделиться своими идеями
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Всероссийский конкурс новых достопримечательностей «Культурный след» проходит в этом году в третий раз. Фото: Фонд "Живая классика"Всероссийский конкурс новых достопримечательностей «Культурный след» проходит в этом году в третий раз. Фото: Фонд "Живая классика"
Изменить размер текста:

Прием заявок на Всероссийский конкурс новых достопримечательностей «Культурный след» продлили до 16 мая. Участниками конкурса идей могут стать все желающие - жители крупных городов, сёл и маленьких деревень России. В том числе и Тверской области. Главное - рассказать об объекте, который обязательно должен появиться в регионе.

1 шаг - Если у вас есть, что предложить, то заявку можно оставить до 16 мая на сайте www.kultsled.ru.

2 шаг - Проекту необходимо набрать больше 100 голосов поддержки.

Пять самых оригинальных, прошедших народное и экспертное голосование идей будут воплощены с помощью профессиональных художников и архитекторов Фондом «Живая классика».

Напомним, Всероссийский конкурс новых достопримечательностей «Культурный след» проходит в этом году в третий раз. За это время в России были установлены 9 новых достопримечательностей.

В 2015 году из 250 заявок выиграли четыре проекта. В итоге в Мончегорске, где ежегодно проходит литературный фестиваль, была установлена трехметровая «Поэтическая табуретка». В Норильске была создана батарея отопления из «корешков» книг русских и советских классиков - литература согревает, а еще «Полярный жираф» оделся в бетонные унты и шарф, крутящийся от ветра. В Мурманске установили памятник «Морскому волку».

В 2019 году из 700 заявок выиграло пять проектов. И в результате появились арт-объекты: «Шишак» (древний шлем) в селе Лыково Владимирской области, посвященный Липицкой битве 1216 года; «Мари» в Солнечногорске - писателю Гофману, автору «Щелкунчика»; «Оружейникам Удмуртии» в Ижевске; «Словарь Даля» в Оренбурге; «Комета дивной красоты» в Калуге - Евлалии Кадминой, оперной певице XIX века, уроженке тех мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ближайшие дни почтовые отделения Тверской области будут работать по измененному графику
Жители Тверской области могут пополнить список достопримечательностей региона
в Тверской области молодой парень покусился на чужой аккумулятор и теперь может сесть в тюрьму на пять лет
Карта распространения коронавируса в Тверской области на 4 мая: в каких районах сколько случаев заражения COVID-19
Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 4 мая увеличилось на 19 человек
Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» пройдет в Тверской области в онлайн формате
В Твери ушел из жизни известный тренер по шорт-треку Эдуард Султанов
Народная артистка России, актриса Тверского театра драмы Вера Рычкова отмечает юбилей
Влюбленной паре уток пришелся по вкусу преображенный Парк Воксал в Твери
На улице Благоева в Твери во время грозы вспыхнул автомобиль
В Твери автобус врезался в легковой автомобиль, пострадал ребенок
Год, как нет с нами: В Твери вспоминают Владимира Орехова
В Тверской области мужчина потерял банковскую карту и с нее списали все средства
Карта распространения коронавируса в Тверской области на 3 мая: в каких районах сколько случаев заражения COVID-19
Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 3 мая выросло до 661 человека
Тверской театр юного зрителя приглашает на просмотр сказки «Карлик Нос»
Шествие "Бессмертного полка" в Тверской области состоится онлайн