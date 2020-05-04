Жители Тверской области могут пополнить список достопримечательностей региона

4 Май 2020 2020-05-04T13:13:16+03:00

Всероссийский конкурс новых достопримечательностей «Культурный след» проходит в этом году в третий раз. Фото: Фонд "Живая классика"

Для этого надо лишь поделиться своими идеями

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Прием заявок на Всероссийский конкурс новых достопримечательностей «Культурный след» продлили до 16 мая. Участниками конкурса идей могут стать все желающие - жители крупных городов, сёл и маленьких деревень России. В том числе и Тверской области. Главное - рассказать об объекте, который обязательно должен появиться в регионе.

1 шаг - Если у вас есть, что предложить, то заявку можно оставить до 16 мая на сайте www.kultsled.ru.

2 шаг - Проекту необходимо набрать больше 100 голосов поддержки.

Пять самых оригинальных, прошедших народное и экспертное голосование идей будут воплощены с помощью профессиональных художников и архитекторов Фондом «Живая классика».

Напомним, Всероссийский конкурс новых достопримечательностей «Культурный след» проходит в этом году в третий раз. За это время в России были установлены 9 новых достопримечательностей.

В 2015 году из 250 заявок выиграли четыре проекта. В итоге в Мончегорске, где ежегодно проходит литературный фестиваль, была установлена трехметровая «Поэтическая табуретка». В Норильске была создана батарея отопления из «корешков» книг русских и советских классиков - литература согревает, а еще «Полярный жираф» оделся в бетонные унты и шарф, крутящийся от ветра. В Мурманске установили памятник «Морскому волку».

В 2019 году из 700 заявок выиграло пять проектов. И в результате появились арт-объекты: «Шишак» (древний шлем) в селе Лыково Владимирской области, посвященный Липицкой битве 1216 года; «Мари» в Солнечногорске - писателю Гофману, автору «Щелкунчика»; «Оружейникам Удмуртии» в Ижевске; «Словарь Даля» в Оренбурге; «Комета дивной красоты» в Калуге - Евлалии Кадминой, оперной певице XIX века, уроженке тех мест.

ИСТОЧНИК KP.RU