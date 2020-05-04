Карта распространения коронавируса в Тверской области на 4 мая: в каких районах сколько случаев заражения COVID-19

4 Май 2020 2020-05-04T13:08:51+03:00

Свежая статистика на 4 мая по региону. Фото: ПТО, Информация о коронавирусе. Тверская область

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Свежую карту распространения коронавируса по районам Тверской области с данными на 4 мая 2020 года опубликовал Региональный оперативный штаб.

Согласно ей, в Тверской области на сегодня зафиксировано 680 заболевших COVID-19 (+19 за сутки). Выздоровели 165 человек (+ 40). Шесть человек умерло ( +3). 512 остаются в больнице (-24).

Согласно карте распространения коронавируса в Тверской области, первую строчку таблицы по количеству заболевших занимает Тверь - 237 человек, из них 11 - за последние сутки. На второй строке на 4 мая - Кимры (158 случаев). На третьей - Конаковский район (132 случая).

Новые случаи коронавируса за последние сутки также были зафиксированы в Лихославльском (1), Калининском (1), Рамешковском (1) районах.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в районах Тверской области на 3 мая 2020:

Тверь 237 (+11)

Кимры 158 (+3)

Конаковский район 132 (+2)

Кимрский район 22

Лихославльский район 23 (+1)

Старицкий район 11

Вышневолоцкий городской округ 11

Зубцовский район 9

Калининский район 15 (+1)

Торжок 7

Удомельский городской округ 6

Бежецкий район 6

Бологовский район 5

Ржев 5

Лесной муниципальный округ 4

Рамешковский район 6 (+1)

Весьегонский муниципальный округ 4

Спировский район 4

Селижаровский район 3

Жарковский район 2

Торжокский район 2

Калязинский район 2

Максатихинский район 2

Осташковский городской округ 1

Андреапольский муниципальный округ 1

Краснохолмский район 1

Кашинский городской округ 1

ИСТОЧНИК KP.RU