Карта распространения коронавируса в Тверской области на 4 мая: в каких районах сколько случаев заражения COVID-19
Свежую карту распространения коронавируса по районам Тверской области с данными на 4 мая 2020 года опубликовал Региональный оперативный штаб.
Согласно ей, в Тверской области на сегодня зафиксировано 680 заболевших COVID-19 (+19 за сутки). Выздоровели 165 человек (+ 40). Шесть человек умерло ( +3). 512 остаются в больнице (-24).
Согласно карте распространения коронавируса в Тверской области, первую строчку таблицы по количеству заболевших занимает Тверь - 237 человек, из них 11 - за последние сутки. На второй строке на 4 мая - Кимры (158 случаев). На третьей - Конаковский район (132 случая).
Новые случаи коронавируса за последние сутки также были зафиксированы в Лихославльском (1), Калининском (1), Рамешковском (1) районах.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в районах Тверской области на 3 мая 2020:
Тверь 237 (+11)
Кимры 158 (+3)
Конаковский район 132 (+2)
Кимрский район 22
Лихославльский район 23 (+1)
Старицкий район 11
Вышневолоцкий городской округ 11
Зубцовский район 9
Калининский район 15 (+1)
Торжок 7
Удомельский городской округ 6
Бежецкий район 6
Бологовский район 5
Ржев 5
Лесной муниципальный округ 4
Рамешковский район 6 (+1)
Весьегонский муниципальный округ 4
Спировский район 4
Селижаровский район 3
Жарковский район 2
Торжокский район 2
Калязинский район 2
Максатихинский район 2
Осташковский городской округ 1
Андреапольский муниципальный округ 1
Краснохолмский район 1
Кашинский городской округ 1
ИСТОЧНИК KP.RU
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