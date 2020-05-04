Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 4 мая увеличилось на 19 человек
На утро 4 мая в Тверской области подтверждено ещё 19 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, общее количество заболевших в регионе составляет сейчас 680 человек.
Напомним, статистику коронавируса в Тверской области ведёт региональный оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания. Общее число выздоровевших на сегодняшний день составляет 165 человек, из них 40 выписались из больницы за последние сутки.
Количество летальных исходов от данной инфекции увеличилось - шесть человек, причем трое умерли за сутки. .
Под наблюдением врачей сейчас находится 509 человек (-24 за сутки). Ведётся работа с контактировавшими с заболевшими COVID-19 людьми.
По информации оперштаба с начала пандемии в Тверской области обследование на коронавирус прошли 30256 человек, за последние сутки 254.
ИСТОЧНИК KP.RU
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