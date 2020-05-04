2020-05-04T13:08:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 4 мая увеличилось на 19 человек

Общая цифра заболевших - 680
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
40 человек выписали из больницы40 человек выписали из больницыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

На утро 4 мая в Тверской области подтверждено ещё 19 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, общее количество заболевших в регионе составляет сейчас 680 человек.

Напомним, статистику коронавируса в Тверской области ведёт региональный оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания. Общее число выздоровевших на сегодняшний день составляет 165 человек, из них 40 выписались из больницы за последние сутки.

Количество летальных исходов от данной инфекции увеличилось - шесть человек, причем трое умерли за сутки. .

Под наблюдением врачей сейчас находится 509 человек (-24 за сутки). Ведётся работа с контактировавшими с заболевшими COVID-19 людьми.

По информации оперштаба с начала пандемии в Тверской области обследование на коронавирус прошли 30256 человек, за последние сутки 254.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ближайшие дни почтовые отделения Тверской области будут работать по измененному графику
Жители Тверской области могут пополнить список достопримечательностей региона
в Тверской области молодой парень покусился на чужой аккумулятор и теперь может сесть в тюрьму на пять лет
Карта распространения коронавируса в Тверской области на 4 мая: в каких районах сколько случаев заражения COVID-19
Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 4 мая увеличилось на 19 человек
Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» пройдет в Тверской области в онлайн формате
В Твери ушел из жизни известный тренер по шорт-треку Эдуард Султанов
Народная артистка России, актриса Тверского театра драмы Вера Рычкова отмечает юбилей
Влюбленной паре уток пришелся по вкусу преображенный Парк Воксал в Твери
На улице Благоева в Твери во время грозы вспыхнул автомобиль
В Твери автобус врезался в легковой автомобиль, пострадал ребенок
Год, как нет с нами: В Твери вспоминают Владимира Орехова
В Тверской области мужчина потерял банковскую карту и с нее списали все средства
Карта распространения коронавируса в Тверской области на 3 мая: в каких районах сколько случаев заражения COVID-19
Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 3 мая выросло до 661 человека
Тверской театр юного зрителя приглашает на просмотр сказки «Карлик Нос»
Шествие "Бессмертного полка" в Тверской области состоится онлайн