Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 4 мая увеличилось на 19 человек

4 Май 2020 2020-05-04T13:08:09+03:00

40 человек выписали из больницы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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На утро 4 мая в Тверской области подтверждено ещё 19 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, общее количество заболевших в регионе составляет сейчас 680 человек.

Напомним, статистику коронавируса в Тверской области ведёт региональный оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания. Общее число выздоровевших на сегодняшний день составляет 165 человек, из них 40 выписались из больницы за последние сутки.

Количество летальных исходов от данной инфекции увеличилось - шесть человек, причем трое умерли за сутки. .

Под наблюдением врачей сейчас находится 509 человек (-24 за сутки). Ведётся работа с контактировавшими с заболевшими COVID-19 людьми.

По информации оперштаба с начала пандемии в Тверской области обследование на коронавирус прошли 30256 человек, за последние сутки 254.

ИСТОЧНИК KP.RU