в Тверской области молодой парень покусился на чужой аккумулятор и теперь может сесть в тюрьму на пять лет
4 мая в полицию Селижаровского района Тверской области обратился мужчина и сообщил, что из его машины, припаркованной у дома, украли аккумулятор.
На месте следственно-оперативная группа установила, что в автомобиль проникли, разбив окно передней двери.
Оперативно-розыскные мероприятия сотрудниками уголовного розыска привели к подозреваемому. Было установлено, что на чужое имущество покусился ранее судимый неработающий 23-летний житель Селижаровского района. Молодой человек, после того, как был доставлен в отделение полиции, свою вину признал.
- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Ведется следствие, - комментируют в пресс-служба УМВД России по Тверской области
ИСТОЧНИК KP.RU