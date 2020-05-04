в Тверской области молодой парень покусился на чужой аккумулятор и теперь может сесть в тюрьму на пять лет

4 Май 2020 2020-05-04T12:00:16+03:00

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4 мая в полицию Селижаровского района Тверской области обратился мужчина и сообщил, что из его машины, припаркованной у дома, украли аккумулятор.

На месте следственно-оперативная группа установила, что в автомобиль проникли, разбив окно передней двери.

Оперативно-розыскные мероприятия сотрудниками уголовного розыска привели к подозреваемому. Было установлено, что на чужое имущество покусился ранее судимый неработающий 23-летний житель Селижаровского района. Молодой человек, после того, как был доставлен в отделение полиции, свою вину признал.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Ведется следствие, - комментируют в пресс-служба УМВД России по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU