Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» пройдет в Тверской области в онлайн формате

4 Май 2020 2020-05-04T10:28:22+03:00

Правила челленджа просты: сфотографироваться с Георгиевской лентой, опубликовать фото и ответить на вопрос Фото: Ольга Крыльцова

Если ленты нет дома, то можно будет воспользоваться электронной фоторамкой

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4 мая Тверская область присоединяется к всероссийской акции «Георгиевская ленточка». В этом году из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции акция пройдет в онлайн и оффлайн форматах.

Принять участие в ней могут все желающие. Правила просты: сфотографироваться с Георгиевской лентой, опубликовать фото на личной странице в социальных сетях и ответить под ним на вопрос «Почему для меня важна Георгиевская лента».

Запись дополняется хэштегами #георгиевскаяленточка и #лучшедома. В описании к фото нужно пригласить к участию 5 друзей.

Если же ленты нет дома, то можно воспользоваться другим вариантом - электронной фоторамкой «Георгиевская ленточка» в личном аккаунте через мобильное приложение Instagram и функцию «Истории».

Фоторамка доступна для добавления всем желающим в официальном аккаунте «Волонтеры Победы» - @vsezapobedu.

Что касается оффлайн-формата, то он предполагает распространение лент в местах, доступных для посещения в период самоизоляции. Сообщается, что ленты будут также переданы региональному штабу акции взаимопомощи #МыВместе», - отмечают на сайте правительства Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU