В Твери ушел из жизни известный тренер по шорт-треку Эдуард Султанов

3 Май 2020 2020-05-03T22:23:31+03:00

Уход Эдуарда Султанова стал серьезной утратой для всего спортивного сообщества. Фото: с сайта спорт.тверскаяобласть.рф

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3 мая в Твери ушел из жизни тренер по шорт-треку Эдуард Султанов. На сайте Комитета по физической культуре и спорту сообщают, что он скончался скоропостижно.

Эдуард Хафисович родился 10 января 1963 года, в Кировске Мурманской области. В 1986 году закончил Мончегорский техникум физической культуры. Общий стаж работы по специальности инструктора и методиста по физической культуре, а затем тренера-преподавателя составил 35 лет.

Он первым начал развивать конькобежный спорт в городе Оленегорск Мурманской области, где подготовил пять мастеров спорта России.

С сентября 2009 года Эдуард Хафисович переехал в Тверь, где продолжил работать тренером-преподавателем - сначала в СДЮСШОР имени Олимпийского чемпиона Ю.М.Михайлова, а с января 2010 года в СДЮСШОР по фигурному катанию.

В 2011 году - он старший тренер-преподаватель отделения шорт-трека. С 2014 года работал по программе спортивной подготовки по виду спорта «шорт-трек». С января 2017 года был стал старшим тренером.

За последние годы Эдуард Султанов подготовил семь мастеров спорта России (Даниил Ейбог, Алена Шугарова, Илья Щербаков, Дмитрий Смирнов, Илья Голубев, Даниил Волков, Алина Евлоева).

Он был судьей Всероссийской категории по шорт-треку, приглашали его и для судейства соревнований российского и международного уровня, в том числе в качестве главного судьи.

Его уход стал серьезной утратой для всего спортивного сообщества. "Комсомольская правда"-Тверь" приносит свои соболезнования родных, близким и коллегам Эдуарда Султанова.

ИСТОЧНИК KP.RU