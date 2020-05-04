В ближайшие дни почтовые отделения Тверской области будут работать по измененному графику
Почта России в Тверской области сообщает о режиме работы в ближайшие рабочие и праздничные дни.
4 и 11 мая почтовые отделения региона будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы, а 5 мая – по режиму работы воскресенья.
6, 7 и 10 мая почтовые отделения будут работать по обычному графику.
В предпраздничный день 8 мая - по обычному графику, но с сокращением рабочего дня на один час.
9 мая - выходной день для всех почтовых отделений Тверской области.
Также сообщается, что доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет осуществляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ.
Оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании.
ИСТОЧНИК KP.RU