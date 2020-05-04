В ближайшие дни почтовые отделения Тверской области будут работать по измененному графику

4 Май 2020 2020-05-04T13:50:57+03:00

Уточнить график работы ПО можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании. Фото: Почта России

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Почта России в Тверской области сообщает о режиме работы в ближайшие рабочие и праздничные дни.

4 и 11 мая почтовые отделения региона будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы, а 5 мая – по режиму работы воскресенья.

6, 7 и 10 мая почтовые отделения будут работать по обычному графику.

В предпраздничный день 8 мая - по обычному графику, но с сокращением рабочего дня на один час.

9 мая - выходной день для всех почтовых отделений Тверской области.

Также сообщается, что доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет осуществляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ.

Оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании.

ИСТОЧНИК KP.RU