На улице Благоева в Твери во время грозы вспыхнул автомобиль

3 Май 2020 2020-05-03T17:03:35+03:00

На место возгорания выезжало несколько пожарных машин Фото: Ольга Крыльцова

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3 мая около 16 часов в Тверь пришла гроза. Практически сразу стало известно о пожаре в районе Соминки.

- Очень много пожарных машин и служба пожаротушения после грозы помчались в ту часть города, - отметили очевидцы.

Однако, как выяснилось позже, оба эти факта не были связаны друг с другом. Оказалось, что на улице Благоева загорелся автомобиль, причем даже чуть раньше чем началась гроза.

- На месте работали ПСЧ-3, СПСЧ, ПСЧ-4, - комментируют в ГУ МЧС России по Тверской области.

В 16:33 была объявлена локализация возгорания. В 16:35 - полная ликвидация пожара.

Причины возгорания пока не ясны. "Все будет известно после проведения экспертизы".

ИСТОЧНИК KP.RU