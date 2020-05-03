2020-05-03T17:03:35+03:00
Происшествия

На улице Благоева в Твери во время грозы вспыхнул автомобиль

Причина возгорания уточняется
Ирина ТАРАСОВА
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На место возгорания выезжало несколько пожарных машинНа место возгорания выезжало несколько пожарных машинФото: Ольга Крыльцова
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3 мая около 16 часов в Тверь пришла гроза. Практически сразу стало известно о пожаре в районе Соминки.

- Очень много пожарных машин и служба пожаротушения после грозы помчались в ту часть города, - отметили очевидцы.

Однако, как выяснилось позже, оба эти факта не были связаны друг с другом. Оказалось, что на улице Благоева загорелся автомобиль, причем даже чуть раньше чем началась гроза.

- На месте работали ПСЧ-3, СПСЧ, ПСЧ-4, - комментируют в ГУ МЧС России по Тверской области.

В 16:33 была объявлена локализация возгорания. В 16:35 - полная ликвидация пожара.

Причины возгорания пока не ясны. "Все будет известно после проведения экспертизы".

ИСТОЧНИК KP.RU

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