На улице Благоева в Твери во время грозы вспыхнул автомобиль
3 мая около 16 часов в Тверь пришла гроза. Практически сразу стало известно о пожаре в районе Соминки.
- Очень много пожарных машин и служба пожаротушения после грозы помчались в ту часть города, - отметили очевидцы.
Однако, как выяснилось позже, оба эти факта не были связаны друг с другом. Оказалось, что на улице Благоева загорелся автомобиль, причем даже чуть раньше чем началась гроза.
- На месте работали ПСЧ-3, СПСЧ, ПСЧ-4, - комментируют в ГУ МЧС России по Тверской области.
В 16:33 была объявлена локализация возгорания. В 16:35 - полная ликвидация пожара.
Причины возгорания пока не ясны. "Все будет известно после проведения экспертизы".
ИСТОЧНИК KP.RU