2020-05-03T17:30:23+03:00
Дом. Семья

Влюбленной паре уток пришелся по вкусу преображенный Парк Воксал в Твери

Они прогуливаются по набережной Волги и оценивают изменившееся пространство
Ирина ТАРАСОВА
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В этом районе Твери уток раньше не было. Как расчистили парк, появилисьВ этом районе Твери уток раньше не было. Как расчистили парк, появилисьФото: Ирина ТАРАСОВА
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Если в Заволжском районе Твери утки чувствуют себя вольготно, то на другой стороне Волги, увидеть их можно крайне редко. Особенно в районе набережной, куда одной стороной выходит Парк Воксал.

Последние две недели в парке идет масштабная реконструкция. На территории помечены деревья, которые следует оставить, другие же, перевязанные лентой, спиливают специальные службы. За последние дни парк заметно преобразился – стал просторным и светлым, грязные дорожки подсохли. Что сразу оценили и местные горожане, и появившиеся здесь…утки.

Пернатая влюбленная пара практически стала местной достопримечательностью. Они прогуливаются по набережной, выходят к домам, спускаются в парк, где купаются в лужах. Причем ни селезень, ни его подруга совершенно не боятся людей.

- Наверное отвыкли от нас, - улыбаются местные, когда птицы не спеша проходят мимо них.

Утки гуляют вместе с людьми по набережной Фото: Ирина ТАРАСОВА

Утки гуляют вместе с людьми по набережнойФото: Ирина ТАРАСОВА

И спускаются в парк, который очень им пришелся по душе Фото: Ирина ТАРАСОВА

И спускаются в парк, который очень им пришелся по душеФото: Ирина ТАРАСОВА

Утки совершенно не боятся людей. Переходят проезжую часть и даже подходят к жилым домам Фото: Ирина ТАРАСОВА

Утки совершенно не боятся людей. Переходят проезжую часть и даже подходят к жилым домамФото: Ирина ТАРАСОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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