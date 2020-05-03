В Твери автобус врезался в легковой автомобиль, пострадал ребенок

3 Май 2020 2020-05-03T13:56:48+03:00

В результате ДТП пострадал пассажир КИА, 9-летний ребенок. Фото: УГИБДД России по Тверской области

Угрозы его жизни нет

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3 мая в Твери на Октябрьском проспекте у дома №42 произошло ДТП с участием двух транспортных средств.

Автобус ЛиАЗ, следующий по маршруту №177, не смог соблюсти дистанцию и врезался в заднюю часть автомобиля КИА Пиканто.

- В результате ДТП пострадал пассажир КИА, 9-летний ребенок. Несовершеннолетний пассажир сидел сзади и был пристегнут. Его жизни ничего не угрожает, - уточняют в Управлении ГИБДД России по Тверской области.

Сообщается также, что водитель автобуса был трезв.

ИСТОЧНИК KP.RU