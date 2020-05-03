2020-05-03T13:00:19+03:00
Происшествия

В Тверской области мужчина потерял банковскую карту и с нее списали все средства

Подозреваемую удалось найти
Ирина ТАРАСОВА
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Женщина все деньги с карты сняла, но теперь ей придется за это отвечатьЖенщина все деньги с карты сняла, но теперь ей придется за это отвечатьФото: Мария ОСИПОВА
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3 мая с заявлением в полицию обратился 35-летний житель Осташкова Тверской области. Мужчина потерял свою банковскую карту, а когда обнаружил это, то попытался ее заблокировать, чтобы не произошло списания средств. Однако, оказалось, что ушлый везунчик все деньги (более восьми тысяч рублей) уже успел снять.

Делом занимались сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Осташковский». В ходе расследования личность подозреваемой в краже удалось установить.

- Ей оказалась неработающая ранее судимая 30-летняя жительница Осташкова. Женщина свою вину признала полностью, пояснив, что нашла банковскую карту и расплачивалась ею в магазинах с помощью бесконтактного способа, - комментируют в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Уточняется, что в настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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