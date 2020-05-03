В Тверской области мужчина потерял банковскую карту и с нее списали все средства

3 Май 2020 2020-05-03T13:00:19+03:00

Женщина все деньги с карты сняла, но теперь ей придется за это отвечать Фото: Мария ОСИПОВА

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3 мая с заявлением в полицию обратился 35-летний житель Осташкова Тверской области. Мужчина потерял свою банковскую карту, а когда обнаружил это, то попытался ее заблокировать, чтобы не произошло списания средств. Однако, оказалось, что ушлый везунчик все деньги (более восьми тысяч рублей) уже успел снять.

Делом занимались сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Осташковский». В ходе расследования личность подозреваемой в краже удалось установить.

- Ей оказалась неработающая ранее судимая 30-летняя жительница Осташкова. Женщина свою вину признала полностью, пояснив, что нашла банковскую карту и расплачивалась ею в магазинах с помощью бесконтактного способа, - комментируют в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Уточняется, что в настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU