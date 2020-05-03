Карта распространения коронавируса в Тверской области на 3 мая: в каких районах сколько случаев заражения COVID-19
Свежую карту распространения коронавируса по районам Тверской области с данными на 3 мая 2020 года опубликовал Региональный оперативный штаб.
Согласно ей, в Тверской области на сегодня 661 заболевший COVID-19 (51 случай за последние сутки). Выздоровели 125 человек (16 за последние сутки).
Первую строчку таблицы по количеству заболевших занимает Тверь - 226 человек, из них 18 - за последние сутки.
На второй строке на 3 мая - Кимры (155 случаев, 20 - за последние сутки). На третьей - Конаковский район (130 случаев, 3 - за последние сутки).
Новые случаи коронавируса за последние сутки также были зафиксированы в Кимрском (1), Лихославльском (2), Калининском (5), Рамешковском (1) и Спировском (1) районах.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в районах Тверской области на 3 мая 2020:
Тверь 226 (+18)
Кимры 155 (+20)
Конаковский район 130 (+3)
Кимрский район 22 (+1)
Лихославльский район 22 (+2)
Старицкий район 11
Вышневолоцкий городской округ 11
Зубцовский район 9
Калининский район 14 (+5)
Торжок 7
Удомельский городской округ 6
Бежецкий район 6
Бологовский район 5
Ржев 5
Лесной муниципальный округ 4
Рамешковский район 5 (+1)
Весьегонский муниципальный округ 4
Спировский район 4 (+1)
Селижаровский район 3
Жарковский район 2
Торжокский район 2
Калязинский район 2
Максатихинский район 2
Осташковский городской округ 1
Андреапольский муниципальный округ 1
Краснохолмский район 1
Кашинский городской округ 1
ИСТОЧНИК KP.RU
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