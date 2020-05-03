2020-05-03T12:54:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Тверской области на 3 мая: в каких районах сколько случаев заражения COVID-19

Свежая статистика распространения коронавируса по районам Тверской области на 3 мая
Ирина ТАРАСОВА
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Первую строчку таблицы по количеству заболевших занимает Тверь - 226 человек. Фото: ПТО, Информация о коронавирусе. Тверская областьПервую строчку таблицы по количеству заболевших занимает Тверь - 226 человек. Фото: ПТО, Информация о коронавирусе. Тверская область
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Свежую карту распространения коронавируса по районам Тверской области с данными на 3 мая 2020 года опубликовал Региональный оперативный штаб.

Согласно ей, в Тверской области на сегодня 661 заболевший COVID-19 (51 случай за последние сутки). Выздоровели 125 человек (16 за последние сутки).

Первую строчку таблицы по количеству заболевших занимает Тверь - 226 человек, из них 18 - за последние сутки.

На второй строке на 3 мая - Кимры (155 случаев, 20 - за последние сутки). На третьей - Конаковский район (130 случаев, 3 - за последние сутки).

Новые случаи коронавируса за последние сутки также были зафиксированы в Кимрском (1), Лихославльском (2), Калининском (5), Рамешковском (1) и Спировском (1) районах.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в районах Тверской области на 3 мая 2020:

Тверь 226 (+18)

Кимры 155 (+20)

Конаковский район 130 (+3)

Кимрский район 22 (+1)

Лихославльский район 22 (+2)

Старицкий район 11

Вышневолоцкий городской округ 11

Зубцовский район 9

Калининский район 14 (+5)

Торжок 7

Удомельский городской округ 6

Бежецкий район 6

Бологовский район 5

Ржев 5

Лесной муниципальный округ 4

Рамешковский район 5 (+1)

Весьегонский муниципальный округ 4

Спировский район 4 (+1)

Селижаровский район 3

Жарковский район 2

Торжокский район 2

Калязинский район 2

Максатихинский район 2

Осташковский городской округ 1

Андреапольский муниципальный округ 1

Краснохолмский район 1

Кашинский городской округ 1

ИСТОЧНИК KP.RU

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