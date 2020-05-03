Тверской театр юного зрителя приглашает на просмотр сказки «Карлик Нос»

3 Май 2020 2020-05-03T10:37:50+03:00

«Карлик Нос» - это сказка о красоте, о том, что красота человека не в его внешности, а в том, что у него внутри, в душе. Фото: ТЮЗ

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Тверской театр юного зрителя продолжает свои сказочные онлайн-проекты. Сказочные - потому то актеры читают и показывают сказки для своих не только юных, но и взрослых зрителей.

Так, 3 мая в 12.00 будет показан музыкальный спектакль по мотивам любимой многими поколениями сказки «Карлик Нос». Действие которое приведет в волшебный мир, где зритлеи встретятся с мальчиком Якобом, со страшной старухой-колдуньей, с гусыней Мими, которая и не гусыня вовсе, обжорой-герцогом и другими необычными героями.

- «Карлик Нос» - это сказка о красоте, о том, что красота человека не в его внешности, а в том, что у него внутри, в душе. Спектакль учит детей вежливости и терпеливости, объясняет необходимость ценить жизнь других существ и понимать: судить о человеке следует не по внешности, а по его поступкам, - рассказывают в Тверском ТЮЗе.

Авторы - Василий Тонковидов, Евгений Зимин Жанр - мюзикл по мотивам сказки Вильгельма Гауфа Режиссёр - Евгений Зимин Художник - Вера Курицина Премьера спектакля состоялась 9 октября 2013 года.

Трансляция начнётся в 12:00 и будет доступна по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU