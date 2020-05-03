Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 3 мая выросло до 661 человека

3 Май 2020 2020-05-03T11:17:31+03:00

За последние сутки в Тверской области подтвержден ещё 51 случай заболевания COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последние данные о числе заболевших коронавирусом в Тверской области на 3 мая 2020 года

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На утро 3 мая в Тверской области подтвержден ещё 51 случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, общее количество заболевших в регионе составляет сейчас 661 человек.

Напомним, статистику коронавируса в Тверской области ведёт региональный оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

Общее число выздоровевших на сегодняшний день составляет 125 человек, из них 16 выписались из больницы за последние сутки.

Количество летальных исходов остается прежним - три. Новых смертей от коронавируса за сутки в Тверской области нет.

Изолированы и находятся под наблюдением врачей сейчас 533 человека. Ведётся работа с контактировавшими с заболевшими COVID-19 людьми.

По информации оперштаба с начала пандемии в Тверской области обследование на коронавирус прошли 29873 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU