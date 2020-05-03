Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 3 мая выросло до 661 человека
На утро 3 мая в Тверской области подтвержден ещё 51 случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, общее количество заболевших в регионе составляет сейчас 661 человек.
Напомним, статистику коронавируса в Тверской области ведёт региональный оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.
Общее число выздоровевших на сегодняшний день составляет 125 человек, из них 16 выписались из больницы за последние сутки.
Количество летальных исходов остается прежним - три. Новых смертей от коронавируса за сутки в Тверской области нет.
Изолированы и находятся под наблюдением врачей сейчас 533 человека. Ведётся работа с контактировавшими с заболевшими COVID-19 людьми.
По информации оперштаба с начала пандемии в Тверской области обследование на коронавирус прошли 29873 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»