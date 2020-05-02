Бесплатные защитные маски раздавали у строительного гипермаркета в Твери

2 Май 2020 2020-05-02T17:16:13+03:00

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В Тверской области волонтёры продолжают раздавать бесплатные защитные маски в целях профилактики коронавируса. К каждой маске прилагается инструкция о том, как её правильно использовать.

Эта акция стартовала 30 апреля. На первом этапе планируется раздать 1 миллион масок. По словам губернатора Игоря Рудени, акция продолжится и дальше.

- В первую очередь маски будут раздаваться в муниципальных образованиях, где была зарегистрирована коронавирусная инфекции. Но затем акция охватит все 42 муниципальных образования, - сообщил глава региона.

Сегодня, 2 мая, добровольцы дарили маски прохожим на Октябрьском шоссе, рядом со строительным магазином «Леруа Мерлен», где практически ежедневно собирается много покупателей.

Кстати, если в первые дни маски раздавали только волонтёры, то сейчас к ним присоединились сотрудники патрульно-постовой службы и работники МФЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU