2020-05-02T17:16:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Бесплатные защитные маски раздавали у строительного гипермаркета в Твери

Акция по раздаче миллиона масок подолжается
Виктория ТУШКОВА
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В Твери продолжают раздавать бесплатные маски. Фото: ПТОВ Твери продолжают раздавать бесплатные маски. Фото: ПТО
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В Тверской области волонтёры продолжают раздавать бесплатные защитные маски в целях профилактики коронавируса. К каждой маске прилагается инструкция о том, как её правильно использовать.

Эта акция стартовала 30 апреля. На первом этапе планируется раздать 1 миллион масок. По словам губернатора Игоря Рудени, акция продолжится и дальше.

- В первую очередь маски будут раздаваться в муниципальных образованиях, где была зарегистрирована коронавирусная инфекции. Но затем акция охватит все 42 муниципальных образования, - сообщил глава региона.

Сегодня, 2 мая, добровольцы дарили маски прохожим на Октябрьском шоссе, рядом со строительным магазином «Леруа Мерлен», где практически ежедневно собирается много покупателей.

Кстати, если в первые дни маски раздавали только волонтёры, то сейчас к ним присоединились сотрудники патрульно-постовой службы и работники МФЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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