2020-05-02T14:14:58+03:00
Происшествия

Автомобиль "Ауди 80" перевернулся в Тверской области

Машина сильно пострадала, о состоянии водителя пока не известно, он в больнице
Виктория ТУШКОВА
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Фотография с места аварии. Фото: УГИБДД по Тверской областиФотография с места аварии. Фото: УГИБДД по Тверской области
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Авария, в которой перевернулся автомобиль, произошла утром 2 мая, около 7:20, в Пеновском районе Тверской области.

На 54-м километре автодороги Хитино - Пено - Андреаполь - М-9 съехала с дороги и перевернулась иномарка "Ауди 80". По информации областной Госавтоинспекции в аварии пострадал водитель машины. Его госпитализировали в Ржевскую центральную районную больницу.

Обстоятельства, из-за которых машина перевернулась, пока неизвестны. Их выясняют сотрудники областного Управления ГИБДД. По фото с места аварии видно, что автомобиль очень сильно пострадал. О состоянии водителя информации нет.

Фотография с места аварии. Фото: УГИБДД по Тверской области

Фотография с места аварии. Фото: УГИБДД по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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