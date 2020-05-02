Автомобиль "Ауди 80" перевернулся в Тверской области
Авария, в которой перевернулся автомобиль, произошла утром 2 мая, около 7:20, в Пеновском районе Тверской области.
На 54-м километре автодороги Хитино - Пено - Андреаполь - М-9 съехала с дороги и перевернулась иномарка "Ауди 80". По информации областной Госавтоинспекции в аварии пострадал водитель машины. Его госпитализировали в Ржевскую центральную районную больницу.
Обстоятельства, из-за которых машина перевернулась, пока неизвестны. Их выясняют сотрудники областного Управления ГИБДД. По фото с места аварии видно, что автомобиль очень сильно пострадал. О состоянии водителя информации нет.
Фотография с места аварии. Фото: УГИБДД по Тверской области
ИСТОЧНИК KP.RU