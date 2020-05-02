Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 2 мая выросло до 610 человек
В Тверской области за последние сутки подтверждено ещё 46 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, всего на 2 мая в регионе зарегистрировано 610 заболевших.
Статистику коронавируса в Тверской области ведёт региональный оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.
Общее число выздоровевших к этому дню - 109 человек. За последние сутки из больницы выписали 35 человек.
Количество летальных исходов - три. Новых смертей от коронавируса за сутки в Тверской области нет.
Изолированы и находятся под наблюдением врачей сейчас 498 человек. Ведётся работа с контактировавшими с заболевшими COVID-19 людьми.
По информации оперштаба с начала пандемии в Тверской области обследование на коронавирус прошли 29127 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»