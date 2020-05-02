Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 2 мая выросло до 610 человек

2 Май 2020 2020-05-02T11:56:15+03:00

В Тверской области подтверждено ещё 46 случаев COVID-19 Фото: Артем КИЛЬКИН

Последние данные о числе заболевших коронавирусом в Тверской области на 2 мая 2020 года

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В Тверской области за последние сутки подтверждено ещё 46 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, всего на 2 мая в регионе зарегистрировано 610 заболевших.

Статистику коронавируса в Тверской области ведёт региональный оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

Общее число выздоровевших к этому дню - 109 человек. За последние сутки из больницы выписали 35 человек.

Количество летальных исходов - три. Новых смертей от коронавируса за сутки в Тверской области нет.

Изолированы и находятся под наблюдением врачей сейчас 498 человек. Ведётся работа с контактировавшими с заболевшими COVID-19 людьми.

По информации оперштаба с начала пандемии в Тверской области обследование на коронавирус прошли 29127 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU