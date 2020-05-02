Банк России выпустил серебряную монету с изображением Ржевского мемориала Тверской области

2 Май 2020 2020-05-02T10:09:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Банк России выпустил памятную монету «Ржевский мемориал Советскому солдату». Монета сделана из серебра 925 пробы, её номинал - 3 рубля. Тираж выпуска - 3000 штук.

На аверсе (гербовой стороне) монеты - рельефное изображение памятника Советскому солдату, возведённого в Ржеве. По окружности монеты выбита надпись: «Ржевский Мемориал Советскому солдату».

Напомним, Ржевский мемориал представляет памятник (25-метровая бронзовая скульптура весом более 80 тонн), а также музей у его подножия.

Как отметил губернатор Игорь Руденя, мемориал является "собирательным и реальным образом советских солдат, отстоявших Родину и победивших фашизм".

Мемориал увековечивает имена 62 тысяч солдат, павших в боях под Ржевом и похороненных на территории района. В музее будут демонстрироваться фотографии, документы и кадры военной хроники, всё, что связано с операцией «Марс», Ржевской битвой, событиями Калининского фронта.

Кстати, если у вас есть подобные фото или документы, вы можете пополнить ими музей. Для этого загрузите их на сайт Ржевского мемориала. Сбор материалов продлится ещё несколько дней - до 9 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU