2020-05-02T12:12:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Тверской области на 2 мая: где подтверждены новые случаи

Свежая статистика распространения коронавируса по районам Тверской области на 2 мая
Виктория ТУШКОВА
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Карта распространения коронавируса по районам Тверской области с данными на 2 мая 2020 года. Графика: ПТОКарта распространения коронавируса по районам Тверской области с данными на 2 мая 2020 года. Графика: ПТО
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Региональный оперативный штаб опубликовал свежую карту распространения коронавируса по районам Тверской области с данными на 2 мая 2020 года.

Всего в Тверской области 610 заболевших COVID-19 (46 случаев за последние сутки). Выздоровели 109 человек (35 за последние сутки).

Лидирует по количеству случаев коронавируса Тверь - 208 заболевших, из них 19 - за последние сутки.

На втором месте по количеству заразившихся на 2 мая - Кимры (135 случаев, 13 - за последние сутки). На третьем - Конаковский район (127 случаев, 3 - за последние сутки).

Новые случаи коронавируса за последние сутки также были зафиксированы в Кимрском, Лихославльском, Калининском районах, Торжке, Бежецком районе и Весьегонском муниципальном округе.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в районах Тверской области на 1 мая 2020:

Тверь 208 (+19)

Кимры 135 (+13)

Конаковский район 127 (+3)

Кимрский район 21 (+2)

Лихославльский район 20 (+4)

Старицкий район 11

Вышневолоцкий городской округ 11

Зубцовский район 9

Калининский район 9 (+1)

Торжок 7 (+2)

Удомельский городской округ 6

Бежецкий район 6 (+1)

Бологовский район 5

Ржев 5

Лесной муниципальный округ 4

Рамешковский район 4

Весьегонский муниципальный округ 4 (+1)

Спировский район 3

Селижаровский район 3

Жарковский район 2

Торжокский район 2

Калязинский район 2

Максатихинский район 2

Андреапольский муниципальный округ 1

Краснохолмский район 1

Осташковский городской округ 1

ИСТОЧНИК KP.RU

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