Карта распространения коронавируса в Тверской области на 2 мая: где подтверждены новые случаи
Региональный оперативный штаб опубликовал свежую карту распространения коронавируса по районам Тверской области с данными на 2 мая 2020 года.
Всего в Тверской области 610 заболевших COVID-19 (46 случаев за последние сутки). Выздоровели 109 человек (35 за последние сутки).
Лидирует по количеству случаев коронавируса Тверь - 208 заболевших, из них 19 - за последние сутки.
На втором месте по количеству заразившихся на 2 мая - Кимры (135 случаев, 13 - за последние сутки). На третьем - Конаковский район (127 случаев, 3 - за последние сутки).
Новые случаи коронавируса за последние сутки также были зафиксированы в Кимрском, Лихославльском, Калининском районах, Торжке, Бежецком районе и Весьегонском муниципальном округе.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в районах Тверской области на 1 мая 2020:
Тверь 208 (+19)
Кимры 135 (+13)
Конаковский район 127 (+3)
Кимрский район 21 (+2)
Лихославльский район 20 (+4)
Старицкий район 11
Вышневолоцкий городской округ 11
Зубцовский район 9
Калининский район 9 (+1)
Торжок 7 (+2)
Удомельский городской округ 6
Бежецкий район 6 (+1)
Бологовский район 5
Ржев 5
Лесной муниципальный округ 4
Рамешковский район 4
Весьегонский муниципальный округ 4 (+1)
Спировский район 3
Селижаровский район 3
Жарковский район 2
Торжокский район 2
Калязинский район 2
Максатихинский район 2
Андреапольский муниципальный округ 1
Краснохолмский район 1
Осташковский городской округ 1
ИСТОЧНИК KP.RU
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