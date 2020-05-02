В Твери к Дню Победы стартовала акция #ПоэзияПодвига2020

2 Май 2020 2020-05-02T09:03:49+03:00

Для участия в ней необходимо записать видеоролик, прочитав стихотворение о войне

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Жителей Твери приглашают принять участие в поэтической акции, приуроченной к 75-летию Победы - #ПоэзияПодвига2020. Акцию в Твери организует Муниципальная библиотечная система города.

Встреча 9 мая в этом году будет проходить преимущественно в режиме онлайн из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Благодаря участию в этой акции можно будет не только вспомнить стихи о войне и открыть для себя что-то новое в поэзии, но и почтить память тех, кто сражался за Родину в Великую Отечественную.

Правила участия просты: нужно записать видеоролик, на котором вы читаете стихотворение о войне, и опубликовать его на своей страничке в соцсети "ВКонтакте" с с хештегом #ПоэзияПодвига2020.

Ролик нужно разместить в интернете до 10 мая. Также можно отправить его на электронную почту: O_dosugd@mbstver.ru.

Все видеоролики будут опубликованы в группе тверской "Герценки", а также на сайте Муниципальной библиотечной системы.

ИСТОЧНИК KP.RU