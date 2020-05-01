В больницы Тверской области поступило десять аппаратов ИВЛ

1 Май 2020 2020-05-01T18:30:31+03:00

Всего в рамках данной поставки в больницы поступит 35 аппаратов. Фото: ПТО

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В Тверскую область поставлено 35 аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Десять из них развезли по больницам сегодня, 1 мая.

Шесть аппаратов получила областная больница, по два - городская больница №1 и Конаковская центральная районная больница.

По информации регионального Правительства, на следующей неделе должна прийти ещё одна крупная партия аппаратов ИВЛ - 70 штук. Всего же для медучреждений Тверской области закупят 181 аппарат. Кроме того планируются поставки по линии Министерства промышленности и торговли России.

Кроме аппаратов ИВЛ для больниц региона закупают прожекторы-облучатели и УФ-установки, они применяются для обеззараживания помещений.

Напомним, в Тверской области также выделено 30 миллионов рублей на закупку медицинских масок. По инициативе губернатора региона Игоря Рудени их бесплатно раздают жителям.

ИСТОЧНИК KP.RU