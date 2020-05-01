2020-05-01T18:30:31+03:00
Коронавирус Covid-19

В больницы Тверской области поступило десять аппаратов ИВЛ

Всего планируется закупить 181 аппарат
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Всего в рамках данной поставки в больницы поступит 35 аппаратов. Фото: ПТОВсего в рамках данной поставки в больницы поступит 35 аппаратов. Фото: ПТО
Изменить размер текста:

В Тверскую область поставлено 35 аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Десять из них развезли по больницам сегодня, 1 мая.

Шесть аппаратов получила областная больница, по два - городская больница №1 и Конаковская центральная районная больница.

По информации регионального Правительства, на следующей неделе должна прийти ещё одна крупная партия аппаратов ИВЛ - 70 штук. Всего же для медучреждений Тверской области закупят 181 аппарат. Кроме того планируются поставки по линии Министерства промышленности и торговли России.

Кроме аппаратов ИВЛ для больниц региона закупают прожекторы-облучатели и УФ-установки, они применяются для обеззараживания помещений.

Напомним, в Тверской области также выделено 30 миллионов рублей на закупку медицинских масок. По инициативе губернатора региона Игоря Рудени их бесплатно раздают жителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В больницы Тверской области поступило десять аппаратов ИВЛ
Трезвый мотоциклист погиб в ДТП в Тверской области
Большая автомобильная пробка образовалась на выезде из Твери
Медвежата впервые видят лес: новое видео Центра спасения медвежат-сирот в Тверской области
Студентов колледжей задействуют в работе по профилактике коронавируса в Тверской области
Стал известен график работы почтовых отделений на майские праздники в Тверской области
Карта распространения коронавируса в Тверской области на 1 мая: где есть новые случаи
Статистика коронавируса в Тверской области на 1 мая: выздоровели ещё 23 человека
Опубликован график работы больниц, травмпунктов и стоматологий Твери на майские праздники
Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с 1 мая
Новые виртуальные программы подготовили на майские праздники тверские театры и галереи